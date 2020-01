Bosch hält den Lkw-Komfort hoch

Als Berufskraftfahrer ist man meist lange unterwegs. Tage, oft Wochen oder sogar Monate. Der Lkw wird dann zu einem zweiten Zuhause und ist in der Regel so gut ausgestattet, dass er zu einer rollenden Komfortzone wird, um die Arbeitsbedingungen der Berufskraftfahrer zu verbessern. Bosch hilft jetzt dabei, dass diese Bedingungen auf hohem Niveau bleiben.



Konkret bedeutet das: Um die nötige Energie dauerhaft und auch im Standbetrieb sicherzustellen, hat Bosch mit der neuen 12-Volt-Starterbatterie TA AGM eine besonders leistungsstarke Nutzfahrzeugbatterie im Programm. Die Bosch TA AGM versorgt die Vielzahl elektrischer Verbraucher im Nutzfahrzeug wie Standklimaanlage, Standheizung, Kühlschrank, Mikrowelle oder Fernseher im Standbetrieb mit Energie. So sollen Ausfälle und unnötige Standzeiten reduziert werden.



Die Zyklenfestigkeit der TA AGM ist im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien sechsmal höher, bei bis zu 80 Prozent Entladetiefe. Das verringert die Ausfälle durch zyklische Belastung, erklären die Ingenieure.

