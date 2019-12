Bosch und Daimler starten Mitfahr-Service

Beim automatisierten Fahren arbeiten Bosch und das Daimler-Unternehmen Mercedes-Benz eng zusammen. Jetzt folgt ein neuer Schritt: der automatisierte Mitfahr-Service. Das Pilotprojekt für den App-basierten Service mit automatisiert fahrenden S-Klasse-Fahrzeugen ist jetzt in San José im Silicon Valley gestartet.



Die selbstfahrenden Autos pendeln, von einem Sicherheitsfahrer überwacht, zwischen dem Stadtteil San José West und dem Zentrum der kalifornischen Metropole entlang der Hauptverkehrsader San Carlos Street / Stevens Creek Boulevard. Der Service steht zunächst einem ausgewählten Nutzerkreis zur Verfügung. Mit einer von Daimler entwickelten App können die Nutzer die automatisierten Fahrzeuge buchen, an einem definierten Abholort zusteigen und sich an ihr Ziel fahren lassen.



Der Testbetrieb soll Bosch und Mercedes-Benz auch Erkenntnisse für die Entwicklung ihres automatisierten Fahrsystems nach Level 4/5 liefern. Außerdem erwarten sich die Partner Aufschluss darüber, wie selbstfahrende Autos in ein weiter gespanntes Mobilitätssystem mit zum Beispiel öffentlichem Personennahverkehr und Car-Sharing integriert werden können.



Als erste Stadt in den USA hat San José Mitte 2017 private Unternehmen dazu eingeladen, automatisiertes Fahren in der Praxis zu testen und die zunehmenden Herausforderungen im Straßenverkehr zu analysieren. Gerade in dichtgedrängtem Stadtverkehr können selbstfahrende Autos mit ihrer permanenten 360-Grad-Umfeldüberwachung potenziell die Sicherheit erhöhen sowie durch eine gleichmäßige Fahrweise den Verkehrsfluss verbessern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.12.2019