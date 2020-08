Botschafter für den Lichttest 2020

Schon als Kind hatten es ihm die bunten Plaketten für die Windschutzscheibe angetan - jetzt ist Marco de Longueville vom Kfz-Gewerbe und der Deutschen Verkehrswacht zum Botschafter für den Licht-Test 2020 gekürt worden.



Für die offiziellen Kampagnenfotos stand der Auto-Fan in einem Mitsubishi-Autohaus in Solingen vor der Kamera. "Der Licht-Test macht wenig Aufwand und erreicht dabei sehr viel", sagt Marco de Longueville, der bei der Kreishandwerkerschaft Mülheim an der Ruhr - Oberhausen arbeitet und deshalb auch beruflich mit dem Kfz-Gewerbe verbunden ist.



"Seitdem ich selbst hinter dem Steuer sitze, ist mir klar, wie wichtig es ist, zu sehen und gesehen zu werden. Niemanden unnötig zu blenden ist für mich Ausdruck von Rücksichtnahme und Verantwortung." Mit dieser Botschaft wird Marco de Longueville in diesem Herbst in On- und Offlinemedien für die Aktion Licht-Test werben.



Seit 1956 organisiert das Deutsche Kfz-Gewerbe den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. "Licht, Sicht und Sicherheit" ist 2020 das Motto der Verkehrssicherheitsaktion, die von Osram, der Nürnberger Versicherung, Mitsubishi Motors und Auto Bild unterstützt wird.

