Brief an Merkel: Autohäuser wieder aufsperren

Die Situation ist verfahren: Der Handel sitzt auf einem Berg verkaufter Fahrzeuge, die er wegen geschlossener Zulassungsstellen nicht ausliefern kann. Gleichzeitig binden diese Autos Unsummen - und sie blockieren den Platz für "neue Ware". Die Zwangsschließung der Verkaufsabteilungen in den Autohäusern tut ein Übriges, um das Desaster komplett zu machen.



Jetzt haben die automobilen Spitzenverbände VDA (Verband der Automobilindustrie), VDIK (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) und ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) sowie die IG Metall in einem gemeinsamen Brief Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Lösungsvorschlag unterbreitet.



Der Tenor: Der stationäre Verkauf von Automobilen an Endkunden sollte schnellstmöglich wieder erlaubt, die wirtschaftlichen Aktivitäten sollten so schnell wie gesundheitspolitisch verantwortbar wieder hochgefahren werden. Dadurch ließe sich, so die Autoren, das Risiko der Insolvenz einer Vielzahl von Unternehmen in einer Schlüsselbranche Deutschlands mit allen sich daraus ergebenden volkswirtschaftlichen Konsequenzen und den finanziell wie sozial schwerwiegenden Folgen von Arbeitsplatzverlusten für die betroffenen Beschäftigten und ihre Familien minimieren.



Gerade im Automobilhandel könne der Infektionsschutz von Kunden und Mitarbeitern "in besonderem Maße gewährleistet werden", heißt es weiter. Es gebe vergleichsweise große Flächen und eine geringe Zahl gleichzeitig anwesender Kunden. Die Mindestabstände zwischen einzelnen Personen von 1,5 bis zwei Metern könnten viel müheloser gewahrt werden als etwa in Lebensmittelgeschäften, Baumärkten oder Blumenläden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 14.04.2020