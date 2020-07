Britische Raubkatze: Jaguar F-Type P300 First Edition Cabriolet

Über 80 Jahre steht der Name Jaguar für elegantes Design und Luxus. Wer jenseits des Mainstreams auffallen möchte, ist mit dem F-Type gut beraten. Zum Modelljahr 2020 bietet der Importeur je 18 Coupe- und Cabriolet-Varianten an. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den Einsteiger-Sportwagen F-Type P300 in der First Edition Cabriolet-Version er-fahren.



Der Testwagen in der Farbe Polaris White mit vollelektrischem schwarzen Verdeck steht auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Speichen, dazu kommen rote Bremssättel und Bremsscheiben mit vorn 380 und hinten 376 Millimeter Durchmesser. Der Aufpreis beträgt 4.019 Euro. Diese Investition ist zu empfehlen, denn sie verleiht sie dem Jaguar den Sportwagen-Touch und macht auch optisch ordentlich etwas her.



Das Design der britischen Raubkatze ist preisgekrönt. Mit diesem Sportwagen fällt man auf. Bereits 2018 wurde die Frontpartie überarbeitet. Die Form und Grafik des Kühlergrills blieb unverändert. Verstärkt konzentrierten sich die Designer dagegen auf die Gestaltung des Frontstoßfängers und dessen seitliche Lufteinlassöffnungen. Ziel war es, über leicht abweichende Details eine größere Differenzierung zwischen den einzelnen Modellen herzustellen. Anstelle der früheren Öffnungen im doppelten Haifischkiemen-Look treten nun große, einteilige und damit kraftvoller wirkende Lufteinlässe samt rautenförmigem Gittereinsatz hervor.



Der F-Type P300 ist ein klassischer Zweisitzer. Das Cockpit ist eng geschnitten, den Piloten empfängt ein Sport-Lederlenkrad mit Speichen in Aluminium. Die verarbeiteten Materialien im Innenraum in Premium-Velours vermitteln britischen Luxus. Die Sportsitze sind zwölffach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion. Eine sportliche Edelstahlpedalerie erinnert an die 300 PS unter der Haube. Diverse Extras wie eine vordere Einparkhilfe und Rückfahrkamera sind Serie. Der Testwagen verfügt über ein Klima-Paket zum Aufpreis von 1.068 Euro.



Kontinuierlich hat Jaguar die für den Jaguar F-Type erhältlichen Infotainment-Systeme aktualisiert. Bereits zum Modelljahr 2019 hielt ein auf zehn Zoll vergrößerter Touchscreen für das Touch Pro-System Einzug. Zum Modelljahr 2020 zusätzlich und serienmäßig hinzugekommen ist ein Smartphone-Paket. Mit Apple CarPlay lassen sich über den Touchscreen des Jaguar Funktionen des iPhones steuern, Android Auto bietet Zugriff auf Apps des jeweiligen Betriebssystems wie Telefon, Musik, Karten, Nachrichten und Podcasts sowie freigegebene Apps von Drittanbietern wie Spotify, iHeartRadio und Audible.



Der mid fährt das Einstiegsmodell mit 221 kW/300 PS, ein Twinturbo-Benziner-Vierzylinder der Ingenium-Baureihe für den F-Type. An Bord sind ein Achtgang Quickshift-Automatikgetriebe und eine aktive Sportabgasanlage mit Klappensteuerung - der Brite lässt fast keine Wünsche offen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert 5,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist mit 250 km/h angegeben. Das Drehmoment von 400 Newtonmeter (Nm) steht schon ab 1.500 Umdrehungen der Kurbelwelle zur Verfügung. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 7,9 Liter je 100Kilometer an. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat im Praxistest einen Durchschnittsverbrauch von 8,8 Litern gemessen.



Bei strahlendem Sonnenschein geht es auf Tour. Anschnallen, dann das vollelektrische Verdeck in weniger als zehn Sekunden öffnen und sogleich macht sich ein Urlaubsfeeling bei Fahrer und Co-Pilot bemerkbar. In der Innenstadt schauen die Passanten, auf der Autobahn sehen die anderen Verkehrsteilnehmer die Raubkatze meist nur von hinten und das markentypische große Jaguar-Emblem auf dem Kofferraum. Dieses Fahrzeug ist so elegant, wir werden von einer älteren Dame angesprochen was das denn für ein schöner Wagen sei.



Das Basismodell ist nur an dem mittigen Endrohr auszumachen, ansonsten ist der Einstiegs-Sportwagen identisch mit den höher motorisierten Modellen der Baureihe. Für Cabriolet- und Sportwagen-Fans ist der kleine F-Type eine Empfehlung. Zum Einstiegspreis von 84.600 Euro gibt es die First Edition mit diversen Extras serienmäßig, der Testwagen mit Sonderausstattung kostet 91.025 Euro brutto. Der Neidfaktor bei den Nachbarn ist unbezahlbar.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Jaguar F-Type P300 First Edition Cabriolet:



Motor: 2.0 Liter, Vierzylinder

Leistung: 221 kW/300 PS

Turbo 8-Gang-Automatik

max. Drehmoment: 400 Nm

Beschleunigung: 5,7 Sekunden auf 100 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Verbrauch kombiniert: 7,9 l/100 km

CO2-Emission: 179 g/km

