Buchtipp: "Audi quattro"

Vierzig Jahre Audi quattro: Anlässlich des 40. Geburtstages dieses Meilensteins in der Audi Geschichte erzählt der Motorjournalist Dirk-Michael Conradt die spannende Geschichte in dem 400 Seiten starken Werk "Audi quattro" nach. Den Leser erwartet ein Kompendium voller Hintergrundgeschichten, bisher unveröffentlichter Fotos, sämtlicher technischer Daten und der kompletten Chronologie des Audi quattro.



15 Jahre nach dem Debüt des ersten Nachkriegs-Audi präsentierte das Ingolstädter Unternehmen ein Coupe, das der Marke Audi einen ungeheuren Image-Schub verlieh - und das mit seiner innovativen Technologie weltweit Nachahmer finden sollte. Der Audi quattro war nach seiner Premiere in Genf im Frühjahr 1980 das erste in größerer Serie gebaute Hochleistungsautomobil mit Allradantrieb und avancierte damit zum Synonym für den Audi-Slogan "Vorsprung durch Technik".



Die Idee war im Winter 1976/77 aufgekommen, als Audi Testfahrten mit dem für die Bundeswehr in der Entwicklung befindlichen Geländewagen VW Iltis unternahm. Das hervorragende Fahrverhalten dieses Modells auf Eis und Schnee führte zu der Überlegung, den Allradantrieb in einem leistungsstarken Sportwagen einzusetzen. Sein motorsportliches Debüt gab der Audi quattro noch im Herbst 1980 und revolutionierte die internationale Rallye-Szene. Zwei Fahrer- und zwei Marken-Weltmeistertitel sind Teil der Legende.



Diese quattro-Chronik erzählt die komplette Geschichte des Trendsetters von Audi, von der Idee in den 1970er Jahren über die Prototypenphase bis hin zum Start der Serienproduktion.



Im neuen Buch "Audi Quattro" erwarten den Leser auf 400 Seiten unter anderem 630 mitunter unveröffentlichte Fotos aus dem Archiv von Audi Tradition. Erschienen im Delius Klasing Verlag zum Preis von 49,90 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 17.12.2020