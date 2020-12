Buchtipp: "Britische Klassiker"

"Die Briten haben über die Designsprache ihrer Fahrzeuge immer wieder Zeichen gesetzt und Ikonen geschaffen", sagt der renommierte Automobil-Fotograf Rene Staud. Für Automobil-Enthusiasten und Fans von klassischen Fahrzeugen, Sportwagen-Exoten und modernen Luxuslimousinen ist sein Buch "Britische Klassiker" eine echte Empfehlung.



Aus den Fotografien von Rene Staud spricht stets die Liebe zum Gegenstand. Schöne und schnelle Autos fuhren von Jugend an durch seine Träume. Er sollte nicht nur die Gelegenheit bekommen, zahlreiche Traumwagen ins rechte Licht zu setzen. Viele lernte er auch aus der Sicht des Fahrers kennen. Dabei nehmen die Fahrzeuge britischer Marken - Stilikonen vergangener Jahrzehnte ebenso wie moderne Sportwagen - einen besonderen Platz ein.



In "Britische Klassiker" beschreibt Rene Staud seine persönliche Beziehung zu britischen Modellen und Marken und öffnet seine Archive für das breite Publikum. In mehr als 200 teils großformatigen Bildern streift dieser Band durch Stauds Werk. Der Automobilhistoriker Halwart Schrader führt mit wissenwerten Informationen zu den behandelten Marken durch die Kapitel.



Berühmtheiten wie der Aston Martin DB5, Kult-Autos wie der Mini, Le-Mans-Rennwagen der 1930er Jahre von Bentley und Co., Britische Roadster vom Schlag eines MGA oder Triumph TR4, moderne Luxuslimousinen wie der Rolls-Royce Phantom VII oder Sportwagen-Exoten wie Jaguar XJ220 und McLaren F1 glänzen in diesem Prachtband. Erschienen ist er im Motorbuch Verlag zum Preis von 49,90 Euro.

