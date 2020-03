Buchtipp: "Die besten Wohnmobil-Stellplätze"

Die dunkle Jahreszeit neigt sich dem Ende zu, jetzt geht es langsam wieder an die Reiseplanung. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, benötigt einen Stellplatz. Diese gibt es wie Sand am Meer. Doch den richtigen zu finden, kann zu einer Herausforderung werden. In Kooperation mit den Experten der "Auto Bild Reisemobil" sind drei Stellplatzführer entstanden, die eine Übersicht über rund 1.400 Stellplätze in Deutschland bieten.



Für den anspruchsvollen Wohnmobilist ist es selbstverständlich, dass er sich im Vorfeld über Umgebung, Versorgungsmöglichkeiten und Preise des Wohnmobilstellplatzes für die Reise informiert. Auch in Zeiten des Internets kann das ganz schön aufwändig sein. Hier kann mit den drei Stellplatzführern der "Auto Bild Reisemobil", die in einer Sonderausgabe im Schuber geliefert werden, Abhilfe geschaffen werden.



Die Plätze sind nach Themen sortiert. So findet der Wohnmobil-Fan schnell und gezielt ein traumhaftes Plätzchen am Wasser oder in den Alpen. Sogar für Fußballfans sind Tipps dabei. Wichtige Informationen wie Preise, Öffnungszeiten und Adressen mit Ausflugszielen in der unmittelbaren Umgebung runden das Angebot ab.



Die Sonderausgabe 2020, drei Bände, gebunden im Schuber kostet 29,90 Euro und erscheint im Delius Klasing Verlag Bielefeld.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.03.2020