Buchtipp: "Vespa - das offizielle Buch seit 1945"

Wer eine Vespa auf der Straße sieht, erkennt sie sofort. Seit 1945 fährt das Kult-Zweirad in einem bis heute ungebrochenen Siegeszug um die ganze Welt. "Vespa - das offizielle Buch" feiert den Erfolg des beliebtesten Motorrollers.



Aus einer Idee der italienischen Nachkriegszeit wurde ein riesiger Erfolg, der eine ganze Fahrzeuggattung begründete. Die Geschichte des Vespa-Motorrollers vom ersten Prototypen 1945 bis zur modernen Vespa Elettrica hat Davide Mazzanti jetzt in einem Bildband dokumentiert. Gerne der "fliegende Teppich" für bis zu zwei Personen genannt, ein leichtes motorisiertes Transportmittel für Stadt und Land, ein vielseitiges Gefährt für Alltag und Freizeit - das ist die italienische Kultmarke Vespa. Oft in Bonbonfarben lackiert, ist sie klein und flink und hat weltweit eine riesige Fangemeinde.



Angereichert mit einzigartigen Dokumenten aus dem Piaggio-Archiv ist die vom Hersteller autorisierte Markengeschichte der Vespa von 1945 bis 2018 eine Empfehlung für alle Vespa-Fans. Das Werk von Davide Mazzanti ist im Delius Klasing Verlag zum Preis von 29,90 Euro erschienen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 08.05.2020