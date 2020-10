Bugatti Bolide: Abheben mit 1.850 PS

Bugatti war schon immer etwas Besonderes. Die Nobel-Marke ist bei Preis und Leistung in der Tat einzigartig in der Welt der Autobauer. Doch was das französische Unternehmen jetzt mit der Studie "Bolide" auf die Räder gestellt hat, lässt selbst Formel-1-Enthusiasten aufhorchen.



Der Bugatti Bolide sei das extremste, kompromissloseste, schnellste und leichteste Fahrzeug-Konzept der jüngeren Firmengeschichte - und das mit einem unvorstellbaren Leistungsgewicht von 0,67 Kilogramm pro PS, teilt die Luxus-Schmiede mit.



Die experimentelle Studie des Bugatti Bolide ist ein rennstreckenorientierter Hypersportwagen - mit einem aus der Serie abgeleiteten W16-Motor als Antrieb und einer auf maximalen Abtrieb getrimmten, minimalen Karosserie. Der Tiefflieger auf Rädern wiegt gerade mal 1.240 Kilogramm.



Der 8,0-Liter-W16-Motor leistet 1.850 PS. Der Bugatti Bolide erreicht nahezu Formel-1-Werte, die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei deutlich über 500 km/h. Für eine Runde in Le Mans benötigt der Bolide 3:07,1 Minuten, für die Nordschleife 5:23,1 Minuten. Und der Sprint von 0 auf 100 km/h? Geschenkt! Interessanter ist da schon die extreme Beschleunigung von 0 auf 300 km/h. Das gelingt dem Supersportler in sage und schreibe 7,37 Sekunden.



"Bugatti steht für das kontinuierliche Streben nach technologischen Innovationen - ganz im Zeichen seiner Markenwerte Excellence, Courage, Dedication. Bugatti steht aber auch niemals still. Wir streben immer weiter nach neuen und aufregenden Zielen und so bleibt auch immer diese eine Frage im Hinterkopf: Was wäre, wenn?", sagt Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti.



Und deshalb habe man sich gefragt, wie man den gewaltigen W16-Motor als technisches Sinnbild der Marke in seiner pursten Form darstellen kann - nur mit vier Rädern, Motor, Getriebe, Lenkrad und als einzigen Luxus zwei Sitze. Wichtig bei den Überlegungen war, den Antrieb ohne jegliche Limitierung auf Leistungsgewicht zu trimmen, betont Winkelmann: "Aus dieser Überlegung heraus entstand der Bugatti Bolide. Ein kompromissloses Experiment, ein Vollblüter, der in seiner brachialen Exklusivität vor allem durch hohe Leistung, niedriges Gewicht und ein Fahrerlebnis in neuen Dimensionen überzeugt. Die Fahrt im Bolide gleicht dem Ritt auf der Kanonenkugel."

