Bugatti Chiron Pur Sport startet durch in Dubai

In 2,3 Sekunden spurtet der neue Bugatti Chiron Pur Sport von 0 auf 100 km/h. Tempo 300 ist in knappen zwölf Sekunden erreicht. Nun verlässt der Bolide das elsässische Werk und saust durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Als Antrieb dient der 8,0-Liter-W16-Motor mit 1.500 PS und 1.600 Newtonmeter, der im agilen Chiron Pur Sport bis zu einer Motordrehzahl von bis zu 6.900 Umdrehungen ausgelegt ist.



Weit ausgestellte Lufteinlässe an der Front sorgen für ein noch präsenteres Auftreten, zugleich bieten sie die ideale Anströmung und sorgen für ausreichend Kühlluft. Mit dem markant nach vorn rausgezogenen Frontsplitter generiert Bugatti maximalen Abtrieb und unterstützt optisch die Breitenwirkung in der Front. Wie Sehnen an einem Muskel spannen sich die Kammlinien der Luftauslässe auf den vorderen Kotflügeln.



"Trotz der Covid-19-Pandemie wollten wir unseren treuen Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Chiron Pur Sport persönlich vorstellen", sagt Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti. Natürlich halte man sich bei der Präsentation auch an die Empfehlungen der World Health Organisation (WHO). Das agilste Mitglied der Chiron-Familie verlange mehr als eine theoretische Erklärung per Video-Stream oder digitaler Videokonferenz. "Kunden müssen den Chiron Pur Sport fahren und diese unglaubliche Power und Querdynamik selbst erleben."



Die Serienversion des auf 60 Stück limitierten Chiron Pur Sport entsteht im französischen Molsheim. Die ersten Kunden sitzen in Dubai. Der Hypersportwagen hat einen für Bugatti typischen Mega-Preis: drei Millionen Euro (netto). Aber in Dubai ticken die Golduhren hinsichtlich Preissensibilität ja ein wenig anders.

