Bugatti ehrt "himmlische Legenden"

Die PS-Zahlen erinnern bei Bugatti an die Höhe von Wolkenkratzern. Vierstellige Werte sind bei denn Elsässern keine Seltenheit. Und wieder einmal wird es himmlisch: Bugatti ehrt mit einer neuen Edition des Chiron Sport "Les Legendes du Ciel" - die Rennfahrer des "goldenen Jahrzehnts". Mit dem Sondermodell ehrt Bugatti seine "Daredevils", ihres Zeichens berühmte Rennfahrer des vergangenen Jahrhunderts. Viele davon waren ehemalige Flieger-Asse, tollkühne Draufgänger, technisch versiert, furchtlos und unerschrocken.



"Die Marke Bugatti steht seit ihrer Gründung vor über 110 Jahren stets in enger Verbindung zur Luftfahrt. Viele erfolgreiche Bugatti-Rennfahrer wie Albert Divo, Robert Benoist oder Bartolomeo 'Meo' Costantini waren zuvor Piloten der französischen Luftwaffe, die französische Fliegerlegende Roland Garros fuhr privat einen Bugatti Type 18, um auf der Straße so schnell sein zu können wie in der Luft", sagt Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti. "Uns erscheint es geradezu als eine Verpflichtung der heutigen Zeit, den Legenden von damals Tribut zu zollen und ihnen eine besondere Edition zu widmen."



Mit der auf 20 Fahrzeuge limitierten Edition "Les Legendes du Ciel" auf Basis des Chiron Sport ehrt Bugatti diese Legenden der Lüfte. Die neue Edition greift viele Merkmale von historischen Flugzeugen auf, in denen die Bugatti-Piloten gewinnbringende Erfahrungen sammelten. Neben der außergewöhnlichen Lackfarbe zählen dazu unter anderem eine besondere, mit Handskizzen versehene Vollleder-Ausstattung und perlgeschliffenes Aluminium.



Auffälliges Erkennungsmerkmal des Chiron Sport "Les Legendes du Ciel" ist seine spezielle mattgraue Lackierung "Gris Serpent", eine moderne Interpretation der Außenfarbe der Flugzeuge aus den 1920er Jahren. Diese zieht sich über das gesamte Fahrzeug und wird von der Front bis zum Heck über den ausfahrbaren Heckflügel kontrastreich von einem weiß-glänzenden Mittelstreifen durchzogen. An beiden vorderen Kotflügeln befindet sich das Logo "Les Legendes du Ciel". Die Tricolore "Le Bleu-Blanc-Rouge" mit den Farben Blau, Weiß, Rot ziert den vorderen Bereich der Seitenschweller aus schwarzem Sichtkarbon.



Der Chiron Sport "Les Legendes du Ciel" mit W16-Motor und 8,0 Litern Hubraum leistet 1.500 PS und 1.600 Newtonmeter Drehmoment, seine Höchstgeschwindigkeit wird erst bei 420 km/h elektronisch abgeregelt. Bugatti beginnt mit der Fertigung gegen Ende 2020. Auch Preislich bewegt sich der Sportwagenhersteller in der Höhenluft: Die auf 20 Einheiten limitierte Edition kostet jeweils 2,88 Millionen Euro - netto.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 30.11.2020