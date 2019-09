Bugatti-Parade zwischen Pariser "Ritz" und Champagne

Da knallen die Champagner-Korken: Zwischen Place Vendome Paris und der Champagne setzt sich ein edler Konvoi in Bewegung. Ein Bugatti nach dem anderen geht an den Start.



In der Champagne gibt es eine Verkostung des luxuriösen Schaumweins, bevor es noch einmal weiter geht Richtung Elsass - dort, wo sich das Herz von Bugatti befindet: nach Molsheim.



Place Vendome - das ist die Heimatadresse des legendären Hotels "Ritz" mit einem Weinkeller mit den erlesensten Tropfen aus der Champagne. So ist die Tour über die Landstraßen der weltberühmten Schaumwein-Region nur konsequent - zumal die Marke Bugatti für Luxus-Lifestyle par excellence steht.



Gleichwohl: Die elsässische Heimat ist eher zünftig. "Hier sind die Wurzeln von Bugatti verankert, hier sind wir Zuhause", betont Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti. "La Marque wurde in Molsheim geboren und es war unvorstellbar, die Grand Tour zu Ehren unseres 110-jährigen Bestehens irgendwo anders als hier enden zu lassen."



Tatsächlich ist Molsheim noch heute Hauptsitz von Bugatti - die prestigeträchtigsten Hypersportwagen der Welt, wie der Chiron1 oder Divo2, wurden dort zusammengebaut. Nun wird stilvoll gefeiert: Das Chateau Saint-Jean, die Remise Nord und Remise Süd sind bereit, alle Besucher des Jubiläums zu empfangen.



Derweil ist klar zu erkennen, dass es zwei Wesensmerkmale gibt, die all diese Menschen mit "La Marque" und Ettore Bugattis Werten verbinden: die Leidenschaft für Autos und die einzigartige Handwerksarbeit - einfach prickelnd.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.09.2019