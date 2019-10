Bus der Zukunft: Innovationspreis für ZF

ZF hat den Innovationspreis der Fachmesse Busworld für seinen elektrischen Zentralantrieb CeTrax gewonnen. Der Elektroantrieb erlaubt den emissionsfreien Einsatz von Bussen im ÖPNV.



"Diese Auszeichnung zeigt die Vorreiterstellung, die ZF bei der Elektrifizierung aller Fahrzeug-Segmente einnimmt. CeTrax ist ein zentraler Baustein der Entwicklung hin zu einem zukunftssicheren öffentlichen Nahverkehr, die ZF nach allen Kräften unterstützt", so Dr. Andreas Grossl, Leiter des Bereiches Achs- und Getriebesysteme für Busse bei ZF, im Rahmen der Preisverleihung am Freitag. "Der Innovationspreis beweist abermals, dass wir uns mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg befinden."



ZF hat CeTrax für den Einsatz in Bussen konzipiert und 2017 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der Aufbau des Antriebs verfolgt ein "Plug-and-Drive"-Prinzip. CeTrax lässt sich problemlos in Fahrzeuge mit konventionellem Antriebsstrang-Layout installieren. Damit eignet er sich für die Entwicklung von Neufahrzeugen ebenso wie zum Umrüsten bestehender Plattformen. Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber können so flexibel auf Marktanforderungen und gesetzliche Vorschriften reagieren.



Dies ist nicht die erste Auszeichnung, die ZF für seine elektrischen Busantriebe 2019 erhalten hat. Im Februar wurde bereits die Elektroportalachse AxTrax AVE mit dem Umweltpreis der Fachmesse ElekBu in Berlin gekürt.

Montag, 21.10.2019