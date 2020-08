Cadillac zeigt elektrisches Showcar

Cadillac schließt den Stromkreis: Mit dem Showcar "Lyriq" will die amerikanische Marke in die elektrische Zukunft starten. Das erste vollelektrische Modell der Marke ist der Auftakt in eine neue Ära, die Luxus und Technologie mit abgasfreier Performance vereinen soll.



"Angefangen mit Lyriq wird Cadillac in den nächsten zehn Jahren amerikanischen Luxus mit einem Portfolio bahnbrechender Elektrofahrzeuge neu definieren", betont Steve Carlisle, Präsident von GM North America. "Wir werden Fahrerlebnisse bieten, die die Sinne ansprechen, Wünsche antizipieren und unseren Kunden ermöglichen, außergewöhnliche Reisen zu unternehmen."



Der "Lyriq" basiert auf GMs modularer Elektrofahrzeugplattform der nächsten Generation, die auf dem Ultium-Antriebssystem aufbaut. Diese Kombination erlaubt es Cadillac, den Kunden eine Vielzahl von Reichweiten- und Leistungsoptionen zu bieten. Da die Reichweite einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Elektrofahrzeugs ist, wurde das neue Modell so entwickelt, dass es laut internen und im Vergleich zum WLTP-Zyklus auf konservativen EPA-Messkriterien beruhenden Tests eine Reichweite von mehr als 480 Kilometern bei voller Ladung bietet.



Angetrieben wird der Lyriq in erster Linie von den Hinterrädern. Ein leistungsstarker Allradantrieb wird als Option angeboten.

