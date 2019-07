Caravan Salon 2019: Specials, Shows und Attraktionen

Die Caravan-Branche fährt seit Jahren auf der Sonnenseite. Egal, ob Reisemobil oder Wohnwagen. Bei den Zulassungszahlen geht es steil bergauf. Und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Deshalb sollten sich alle Caravaning-Fans jetzt einen Pflichttermin notieren und danach im Kalender dick unterstreichen.



Vom 31. August bis zum 8. September 2019 wird Düsseldorf wieder zum Nabel der Branche. Unter dem Motto "In der Welt zu Hause" lockt der Caravan Salon 2019 in die Rhein-Metropole. Und es wird jede Menge geboten, so der Veranstalter: Specials, Shows und Attraktionen für Groß und Klein.



Auf einer Fläche von 214.000 Quadratmetern präsentieren rund 600 Aussteller über 2.100 Freizeit-Fahrzeuge für jeden Geschmack und jedes Budget. Daneben finden die Besucher in 13 Hallen und dem Freigelände auch Zubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Urlaubsdestinationen sowie Camping- und Reisemobilstellplätze.



Der Caravan Salon ist die weltgrößte Plattform für Branchen-Fachleute, die sich hier austauschen und Kontakte knüpfen können. Gleichzeitig setzt er den mobilen Urlaub für jedermann in Szene, indem er Produkte präsentiert und seine Besucher informiert und unterhält", erklärt Director Stefan Koschke. Die Besucher können von der Leitmesse in Düsseldorf den neuesten Stand der Technik und Entwicklung in Sachen Caravaning, eine vollständige Marktübersicht und Informationen über die aktuellen Trendthemen erwarten.

