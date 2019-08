Caravan Salon: Citroen zeigt zwei Freizeitmobile

Camping-Freunde dürfen sich freuen: Auf dem Caravan Salon auf dem Düsseldorfer Messegelände zeigt Citroen vom 30. August bis 8. September 2019 zwei Freizeitmobile. Den Auftakt macht der Citroen Jumper Biker Solution Multi, der auf die Bedürfnisse von Motorrad-Fans und -Profis abgestimmt ist.



Nachdem Citroen 2018 die "Classic"-Variante auf dem Caravan Salon erstmals präsentierte, hat der "Multi" eine besondere Funktion: Das Fahrzeug verfügt über eine elektrische Seilwinde mit Fernbedienung und variable Auffahrrampen. So bietet der Transporter Platz für zwei Motorräder, ein Bike mit Beiwagen oder auch ein Quad, einen Jetski, ein Gokart oder einen Rollstuhl.



Der Transporter wurde in Kooperation mit den Umbau-Experten von Flexebu entwickelt, basiert auf dem Jumper in der Version L3H2 und bietet zudem Platz für Motorrad-Schutzkleidung, Helme sowie weiteres Gepäck. Darüber hinaus sind bis zu vier Schlafplätze an Bord. Der Jumper Biker Solution Multi ist ab 51.100 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) bestellbar.

