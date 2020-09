Caravan Salon ein voller Erfolg

Die Veranstalter des Caravan Salons Düsseldorf 2020, die Messe Düsseldorf und der Caravaning Industrie Verband (CIVD), ziehen eine rundum positive Bilanz. "Die weltweit bedeutendste Messe für Caravaning überzeugte mit ihrem gut durchdachten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept", so Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. Die Veranstaltung mit ihren 107.000 Besuchern habe eindrucksvoll bewiesen, dass die Urlaubsform Caravaning die Menschen begeistere und Messen auch in Zeiten von Corona erfolgreich durchgeführt werden könnten.



Erfreulich sei auch die Tatsache, dass vermehrt Neueinsteiger sowie viele junge Familien die Caravaningmesse besucht hätten. CIVD-Präsident Hermann Pfaff ergänzte: "Diese Besucherzahl ist unter den gegebenen Umständen ein sehr gutes Ergebnis. Dass darunter besonders viele Neueinsteiger sind und der Altersschnitt deutlich gesunken ist, zeigt, dass wir gerade Zulauf von ganz neuen Kunden erfahren."



Der Erfolg der Veranstaltung bemesse sich aber nicht nur an der Besucherzahl, sondern vor allem an den Verkaufsabschlüssen - und die seien durchweg noch einmal höher ausgefallen als im Rekordvorjahr.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 14.09.2020