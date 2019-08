Caravan Salon: Ford zeigt den Big Nugget

Aller guten Dinge sind drei: Nach Nugget und Nugget Plus zeigt Ford jetzt auf dem Düsseldorfer Caravan Salon (31. August bis zum 8. September 2019) eine seriennahe Studie des Big Nugget. Der soll, so die Planungen, im ersten Halbjahr 2020 in den Verkauf kommen.



Der Big Nugget entstand in Kooperation mit Westfalen Mobil in Rheda-Wiedenbrück. Er basiert auf dem Transit mit Frontantrieb, Hochdach und 3,75 Meter langem Radstand, also der Version L3 H3. Er ist rund sechs Meter lang und hat laut Ford alles an Bord, was sich das Camper-Herz wünscht: einen abgetrennten Bad-Bereich, eine Halb-Dinette in der Mitte, eine Küchenzeile und ein 200 x 130 Zentimeter großes Heck-Querbett. Die Stehhöhe beträgt 2,05 Meter.

