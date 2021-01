Caravaning: Boom dank Corona

Es gibt Branchen, die von der Coronavirus-Pandemie durchaus profitiert haben. So erfuhr der Caravaning-Markt in Deutschland im Jahr 2020 einen außergewöhnlichen Wachstumsschub: Mit einem mächtigen Plus der Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen von 30,5 Prozent stellte die Branche erneut einen Zulassungsrekord auf. Die Auswertungen des Deutschen Caravaning Handels-Verbandes DCHV zu den Zahlen des Kraftfahrt Bundesamtes ergeben auch für die Besitzumschreibungen von Freizeitfahrzeugen einen starken Zuwachs von rund acht Prozent.



Weitere Zahlen: 104.899 Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen meldet das Kraftfahrt Bundesamt. Der Anteil der Caravans beträgt 28.671 Einheiten (+8,3 Prozent), der Anteil der Reisemobile 76.228 Einheiten (+41,4 Prozent).



"Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die durch die Pandemie bedingte Veränderung der Reisegewohnheiten der schon zuvor boomenden Freizeitform Caravaning im Jahr 2020 einen zusätzlichen Nachfrageschub beschert hat", analysiert Kai Dhonau, Präsident des DCHV. "Insbesondere der deutsche Wohnmobilmarkt ist dadurch im Neu- und im Gebrauchtwagensegment überdurchschnittlich gewachsen."



Die Stimmung der Caravaning-Fachhändler war 2020 allerdings starken Schwankungen ausgesetzt. Im ersten Quartal 2020 gab es einen massiven Einbruch, im dritten Quartal wiederum einen steilen Anstieg. Der Stimmungswert im vierten Quartal 2020 lag zwar wieder etwas niedriger, mit 61,6 Punkten jedoch immer noch deutlich im positiven Bereich über 50 Punkten.



Die Branche blickt deutlich positiv auf das Jahr 2021 und erhofft sich eine Normalisierung des Geschäftsbetriebs sowie der Reisemöglichkeiten ihrer Kunden.



"Verbunden damit ist die Hoffnung, dass die Pandemie im Laufe des Jahres 2021 unter Kontrolle gebracht wird und spätestens ab dem Sommer 2021 wieder eine neue Normalität in das Wirtschaftsleben und in die Reisetätigkeit der Deutschen einkehren wird", so Dhonau. "Wir sind zuversichtlich, dass Wohnwagen und Wohnmobile in dieser neuen Normalität eine verstärkte Rolle spielen werden. Ein deutlicher Anteil der außerordentlichen Nachfrage während der derzeitigen Sondersituation, wird auch nach deren Bewältigung anhalten. Daher haben die deutschen Caravaning-Fachhändler eine grundlegend positive Erwartung an das Geschäftsjahr 2021."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 15.01.2021