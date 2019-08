Cayenne Turbo S E-Hybrid: Mit Pfeffer zum Rekord

Der Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid ist kein gewöhnliches Fahrzeug. Und deshalb musste das feurige SUV jetzt auch einen ganz besonderer Rekord aufstellen. Ziel der Aktion: Porsche wollte das Spektrum zwischen On- und Offroad-Performance unter Beweis stellen.



Im Rahmen von Dreharbeiten umrundete der stärkste aller Cayenne die in Planung befindliche, teils noch unbefestigte Gesamtstrecke des schwedischen Gotland-Rings in handgestoppten 3:51 Minuten. Pilotiert wurde das mit gebrauchten Straßenreifen ausgestattete Hybrid-SUV vom deutschen Rennfahrer und TV-Moderator Tim Schrick. Während die 3,2 Kilometer lange Nordanbindung des Gotland-Rings bereits asphaltiert und in Betrieb ist, wurden die 4,2 Kilometer des Südteils bislang lediglich geschottert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 21.08.2019