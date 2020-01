Ceed Sportswagon auch als Plug-in-Hybrid

Am geschlossenen Kühlergrill und an der Ladeklappe im linken vorderen Kotflügel ist die neueste Version des Kia Ceed Sportswagon sofort als (Teilzeit-)Stromer zu erkennen. Der Koreaner ist der erste Kompakt-Kombi mit Plug-in-Hybrid-Antrieb auf dem deutschen Markt - und ab sofort ab 34.990 Euro minus Umweltbonus bestellbar.



Den Antrieb erledigt ein Parallel-Hybridsystem mit 104 kW/141 PS Gesamtleistung. Dafür wird ein 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer (77,2 kW/105 PS) mit einem Elektromotor (44,5 kW/60,5 PS) kombiniert, die Kraft liefert ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder. Von 0 bis 100 km/h geht es in 10,8 Sekunden, die Spitze ist bei 195 km/h erreicht.



Der rechnerische Verbrauch mit 16-Zoll-Rädern liegt laut WLTP-Norm bei 1,1 Liter Benzin und 9,3 kWh Strom je 100 Kilometer, das entspricht 28 g/km CO2. Über den Typ-2-Ladeanschluss kann mit maximal 3,3 kW geladen werden, damit ist der 8,9-kW-Akku in zweieinviertel Stunden von null auf 100 Prozent gefüllt.



Wichtiger Alltagsaspekt: Der Plug-in bietet exakt so viel Platz im Innen- und Kofferraum wie die reinen Verbrenner-Versionen. Mit LED-Scheinwerfern, einem Audiosystem mit 8-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Schnittstelle mit Sprachsteuerung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key, Rückfahrkamera, Regen- und Dämmerungssensoren, Parksensoren hinten, höhenverstellbaren und beheizbaren Vordersitzen, einem beheizbaren Lederlenkrad und weiteren Annehmlichkeiten ist der Neuzugang in der Ceed-Familie schon in der Basis ordentlich ausgestattet.

