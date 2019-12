CES 2020: Hyundai zeigt neue Mobilitätskonzepte

Hyundai Motor geht im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) 2020 buchstäblich in die Luft: Der südkoreanische Hersteller stellt in Las Vegas seine Zukunftsvision für die Mobilität im urbanen Umfeld vor.



Und die spielt sich, davon sind die Ingenieure überzeugt, zu einem guten Teil auch in der Luft ab. Deshalb präsentiert der Geschäftsbereich Urban Air Mobility (UAM) von Hyundai das Konzept eines individuellen Luftfahrzeugs (Personal Air Vehicle, PAV), auch Lufttaxi genannt. "Durch die Nutzung des Luftraums sollen die Überlastungen der Straßen verringert und den Berufspendlern mehr Lebensqualität zurückgegeben werden", heißt es.



Spannend dürfte auch der erste Blick auf ein sogenanntes "zweckgebundenes Spezialfahrzeug" (Purpose Built Vehicle, PBV) werden. Für dieses sehr flexible Konzept mit autonomer Fahrfunktion verspricht der Hersteller "grenzenlose Möglichkeiten, die es zu mehr als nur einem reinen Transportmittel machen".



In nicht allzu fernen Zukunft sollen diese smarten Mobilitätskonzepte an einem zentralen Standort - dem Hub - zusammenkommen, der als Start- und Landepunkt für die PAVs und als Ankunfts- und Abfahrtspunkt für die PBVs dient. "Die Hubs sind in Großstädten platziert und können zudem als Gemeinschaftsräume genutzt werden", so ein Firmensprecher zur künftigen Mobilitätsstrategie.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 20.12.2019