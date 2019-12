CES 2020: Mercedes zeigt Visionäres

Die Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES, 7. bis 10. Januar 2020) wirft ihre Schatten voraus. So kündigt Mercedes für die Messe in Nevada die Weltpremiere eines wegweisenden Konzeptfahrzeugs an, "das durch eine der innovativsten Marken der Unterhaltungsbranche inspiriert wurde". Es soll den Begriff "nachhaltiger, moderner Luxus" neu definieren.



Daimler- und Mercedes-Chef Ola Källenius wird zudem laut der Stuttgarter am 6. Januar in Las Vegas einen "visionären Ausblick auf die Interaktion zwischen Mensch und Maschinen in der Zukunft" geben. Auf dem Messestand sehen die Besucher neben dem Konzeptfahrzeug die vollelektrischen Modelle EQC 400 4Matic und Vision EQS.

