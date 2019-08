"Checker Tobi": Tipps für das Abenteuer Straße

Aktuell starten viele Erstklässler in den Schulalltag, viele werden in den kommenden Wochen noch folgen. Zur Einschulung gehört auch zwingend der Weg zur Schule und damit der Straßenverkehr. Alles zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr verrät Volvo Car Germany in einer neuen Miniserie namens "Abenteuer Straße - Sicher unterwegs mit Tobi". Sie läuft ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Volvo Car Germany.



Fernsehmoderator Tobias Krell, den Kinder besser als "Checker Tobi" aus der gleichnamigen Serie und dem Kinofilm kennen, gibt in fünf Episoden Tipps und sensibilisiert für potenzielle Gefahren. Vom richtigen Verhalten an Ampeln und Zebrastreifen bis hin zum Aussteigen aus dem Auto - keine Frage: Sogar die Erwachsenen können da noch etwas lernen.



Denn auf sie kommt es schließlich auch an. Eltern können helfen, indem sie den Schulweg mit dem Nachwuchs gemeinsam abgehen - am besten zu Uhrzeiten, zu denen die Sprösslinge später auch zur Schule gehen. So lassen sich beispielsweise Verkehrsaufkommen und Lichtverhältnisse besser beurteilen sowie Gefahren abschätzen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 09.08.2019