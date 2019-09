Citan, Vito und Sprinter gibt es als "Kastenwagen Plus"

Mercedes-Benz Vans hat für die gewerblichen Baureihen Citan, Vito und Sprinter das Sondermodell "Kastenwagen Plus" im Angebot. Wie der Autobauer mitteilt, bieten die Sondermodelle mehr Sicherheit, Funktionalität und Komfort sowie einen Preisvorteil von bis zu 18 Prozent gegenüber den vergleichbar ausgestatteten Fahrzeugen.



Das Citan Sondermodell ist als 108 CDI lang ab 20.000 Euro erhältlich. Als Vito 110 CDI lang ist der Vito Kastenwagen Plus ab 30.000 Euro zu haben. Das Sondermodell des Sprinter gibt es ab 33.000 Euro als 211 CDI Standardmodell.



Die zusätzliche Ausstattung des Kastenwagen Plus umfasst zum Beispiel eine Anhängerkupplung, Rückfahrkamera, Klimaanlage, Ganzjahresreifen, Sitzheizung, heizbare sowie elektrisch verstellbare Außenspiegel und je nach Baureihe weitere Komponenten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 04.09.2019