Citroen spielt das hohe C

Comfort und Charakter - diese beiden Eigenschaften will Citroen mit seiner neuen Sonderedition "C-Series" ansprechen. Den Anfang machen der C3 Aircross und der C4 Cactus.



Citroen setzt dabei auf farbliche Akzente, feine Ausstattung und diverse Extras gegenüber den regulären Versionen. So haben C3 und C4 etwa Elemente aus satiniertem Chrom im Innenraum, tragen außen das "C-Series"-Logo und rote Umrandungen um die Scheinwerfer.



Der C3 Aircross mit dem hohen C basiert wie der Cactus auf dem Ausstattungs-Niveau "Feel" und hat als Extras unter anderem eine Klima-Automatik und eine Einparkhilfe an Bord, die Preisliste startet bei 20.990 Euro.



Der C4 verfügt ebenfalls über eine Klima-Automatik, dazu kommen 16-Zoll-Stahlfelgen mit den Radzierblenden "Steel & Style", der Mirror Screen mit Apple CarPlay und Android Auto plus eine Einparkhilfe hinten. Der Basispreis: 20.190 Euro.

