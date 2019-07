CLA Shooting-Star

Höher, schneller, weiter: Mit dem CLA 45 4Matic+ Shooting Brake und CLA 45 S 4Matic+ Shooting Brake präsentiert Mercedes-AMG neue, kraftvolle Kompaktwagen, die hohe Leistung mit sportlicher Optik und umfangreicher Funktionalität verbinden sollen. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor ist mit 285 kW/387 PS oder 310 kW/421 PS stärker als je zuvor.



Die Kombination aus den sehr sportlichen Fahrleistungen (Beschleunigung 0-100 km/h in 4,1/4,0 Sekunden) und dem variablen Innenraum mit erhöhtem Gepäckvolumen sei auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet, die ein aktives und vielseitiges Leben in Beruf und Freizeit führt, teilt Mercedes-AMG mit.



Eine Neuerung, die wesentlich zum unvergleichlichen Fahrerlebnis beitragen soll, ist der aktive, vollvariable Allradantrieb AMG Performance 4Matic+: Das System verteilt die Kraft an der Hinterachse per AMG Torque Control erstmals radselektiv. Das bedeutet: Je nach Fahrsituation erhalten das linke und das rechte Hinterrad die Antriebkraft besonders flexibel und unterschiedlich portioniert zugeteilt - das ergibt laut Hersteller bestmögliche Traktion bei allen Fahrbahnbedingungen und Streckenverläufen.



Emotionen wecken soll der neue CLA 45 Shooting Brake auch mit seinem Exterieur-Design: Mit der lang gestreckten Motorhaube, dem Greenhouse mit coupéhafter Fensterlinie, den muskulös ausgeprägten Schultern über den Radhäusern und dem geduckten Heck will man die Sportwagen-Gene sichtbar machen. Die AMG spezifische Kühlerverkleidung mit den vertikalen Lamellen ordnet den Shooting Brake unverkennbar als Mitglied der AMG Performance Familie ein.

17.07.2019