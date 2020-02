Clio mit neuen Spar-Dieseln

Renault spendiert dem Kleinwagen Clio zwei neue Turbo-Dieselmotoren. Beide Triebwerke aus der 1.5 dCi-Motorenfamilie sollen mit Sparsamkeit glänzen - mit Verbrauchswerten von 3,6 bis 3,8 Liter Diesel pro 100 Kilometern im WLTP-Prüfzyklus. Das entspricht laut Hersteller Emissionswerten von 95 bis 101 Gramm CO2 pro Kilometer.



Der mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe kombinierte Vierzylinder bietet eine Leistung von 63 kW/85 PS und stellt sein maximales Drehmoment von 220 Nm bei 1.750 U/min bereit. Im neuen Clio ermöglicht er den Spurt von 0 auf 100 km/h in 14,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit von 178 km/h. Er steht für die Ausstattungslinie Experience zur Verfügung.



Der 85 kW/115 PS starke Spitzendiesel Blue dCi 115 ist für die Ausstattungen Intens und Edition One erhältlich. Der ebenfalls mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelte Motor mobilisiert ein maximales Drehmoment von 260 Nm bei 2.000 U/min und beschleunigt den neuen Renault Clio in 9,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit des Clio Blue dCi 115 liegt bei 197 km/h.



Als weitere Neuheit bietet Renault auch das stufenlose CVT-Getriebe X-tronic für die Turbobenzinvariante Clio TCe 100 an. Ab Anfang März sind Clio Blue dCi 85 zum Preis ab 19.440 Euro und der Clio Blue dCi 115 zum Preis ab 22.190 Euro verfügbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.02.2020