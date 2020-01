CMT 2020: Knaus Tabbert mit Rekordbilanz

Rund 300.000 Besucher registrierte die CMT 2020 in Stuttgart - etwa 40.000 mehr als im Vorjahr. "Fulminant" lief es auf der Messe auch für die Knaus Tabbert GmbH: Das Unternehmen steigerte sich bei den Verkäufen im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut im zweistelligen Prozentbereich.



"Die Nachfrage nach Produkten von Knaus, Weinsberg, Tabbert, T@B und Morelo boomt", so ein Firmensprecher. Besonders bei den CUVs habe man sensationelle Zahlen geschrieben.



Knaus präsentierte unter anderem das CUV Boxstar mit zwei neuen Hochdach-Grundrissen. Weinsberg sorgte mit einem neuen, sportlichen CUV-Grundriss für Furore: Der CaraBus/CaraTour 630 MEG bietet eine große Liegefläche im Heck und gleichzeitig ein Ladevolumen von 4.500 Litern. Der neue Tabbert Puccini beeindruckte die CMT-Gäste "vor allem auch mit seinem neuen, einzigartigen Lichtkonzept", so die Freizeitmobil-Spezialisten.



Die Marke Morelo zeigte unter anderem den überarbeiteten Home mit noch umfangreicherer Ausstattung als bisher. Auf der CMT war er mit einem speziellen Messe-Paket mit zahlreichen Sonderoptionen erhältlich.



Neben zwei Showcars überraschte Knaus Tabbert die Messe-Besucher mit Innovationen wie einem in allen Fahrzeugen serienmäßigen Wasserfilter-System, einem neuen Heckträger inklusive Anhängerkupplung sowie einem praktischen Head-up-Display.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.01.2020