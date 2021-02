Concierge-Service fällt vom Dachhimmel

Die Marke Cupra bietet einen kostenlosen Concierge-Service an. Das Angebot beinhaltet einen persönlichen Ansprechpartner, der auf Wunsch und Knopfdruck Restaurants, Bars oder Hotels findet und gezielte Empfehlungen geben kann, die den Ansprüchen des jeweiligen Kunden entsprechen.



Durch das Drücken des Info-Knopfes im Dachhimmel eines jeden Cupra-Fahrzeugs kann der Fahrer bei Bedarf eine Telefonverbindung mit dem Concierge aufbauen. Das Team kümmert sich rund um die Uhr wie ein persönlicher Assistent um individuelle Anfragen. Grundsätzliche Services sind zum Beispiel die Suche und Empfehlungen für Gastronomie und Hotels, die Vereinbarung von Service-Terminen, Flugauskünfte, alle Fragen rund um die Marke sowie Fragen zu Funktionalitäten der Modelle. Natürlich tätigt der Concierge auf Wunsch auch Reservierungen.



Der Service ist Bestandteil der Pakete "Cupra Care" (kostenlos), "Cupra Care for Business" und "Cupra Care Plus". Um den vollen Umfang von "Cupra Care" in Anspruch nehmen zu können, ist sowohl das Anlegen einer Cupra-ID als auch die Aktivierung von "Cupra-Connect" erforderlich.



Das Service-Paket setzt sich unter anderem zusammen aus "Reifen-Care", einer zehnjährigen Mobilitätsgarantie und dem "Smart Mobility Service" während der Herstellergarantie. Weitere Informationen zu den Paketen und deren Bestandteilen gibt es auf cupraofficial.de.

