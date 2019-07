Continental entwickelt Abbiegeassistenten für Pkw

Continental hat einen neuen Nahbereichs-Radar entwickelt, der laut des Technologie-Unternehmens einen großen Schritt hin zu mehr Sicherheit bedeutet. Denn das Gerät erfasst seine Umgebung mit deutlich höherer Auflösung und Trennschärfe als bislang, es ermöglicht im Vierer-Pack an jeder Fahrzeugecke eine nahezu lückenlose 360-Grad-Umfeldüberwachung.



Außerdem kann der neue Helfer einen Rechtsabbiegeassistenten für Pkw mit den nötigen Daten versorgen. Denn die deutlich kompakteren Sensoren können etwa einen Radfahrer erfassen, der sich von rechts hinten dem Fahrzeug nähert. Will der Autofahrer rechts abbiegen, während der Radler gerade dabei ist, rechts vorbeizufahren, greift der elektronische Helfer ein. Er gibt ein Signal an die Bremse aus und das Auto stoppt - bevor es kracht. "Selbstverständlich schützt diese Sicherheitsfunktion auch Fußgänger und Rollerfahrer", heißt es bei Continental.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 25.06.2019