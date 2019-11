Cooles Scala-Sondermodell

Ab sofort kann das Sondermodell Cool Plus des Skoda Scala bestellt werden. Der Hersteller verspricht eine umfangreiche Ausstattung und einen Preisvorteil von bis zu 1.200 Euro gegenüber dem Serienmodell. Zu haben ist der Sonder-Scala ab 18.330 Euro, dafür gibt es die 95-PS-Version mit Handschalter.



Wie schon der Beiname verrät, hat der Cool Plus eine Klimaanlage an Bord. Dazu vier elektrische Fensterheber, Nebelscheinwerfer, ein DAB+-Radio und eine Mittelarmlehne vorne. Die weiteren Motorisierungen: Benziner und Diesel mit je 115 PS und wahlweise manuellem oder Automatik-Getriebe.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 20.11.2019