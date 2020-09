Corona beflügelt den Individualverkehr

Obwohl laut dem Robert Koch Institut deutschlandweit die Zahl der Covid-19-Infizierten von 198.963 Mitte Juli bis Mitte August auf 232.864 Infizierte angestiegen ist, stehen die Eltern der Rückkehr in die Schulen aufgeschlossen gegenüber. Wegen Corona nehmen aber viele Eltern Abstand vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).



Das zeigen die Ergebnisse einer Befragung von heycar, der Plattform für Gebrauchtwagen mit Garantie, unter Eltern schulpflichtiger Kinder: 95 Prozent der Befragten befürworten die Rückkehr der Kinder und Jugendlichen grundsätzlich. Über den Schulweg sind sich die Befragten in Zeiten der Pandemie jedoch unsicher: So sorgen sich 43 Prozent um eine Infektion ihres Kindes auf dem Schulweg, während 49 Prozent ihr Kind nun häufiger mit dem Auto zur Schule bringen. Das aus gutem Grund: 84 Prozent der Befragten fühlen sich im Auto teilweise sicherer vor einer Infektion.



Besonders die jungen Eltern sind beunruhigt: 50 Prozent der 24- bis 39-Jährigen geben an, sich über eine mögliche Infektion des Kindes auf dem Schulweg zu sorgen. "Es ist natürlich verständlich, dass viele Eltern aktuell unsicher sind, wie sie hier am besten vorgehen", sagt Nicolas Köhn, Chief Customer and Marketing Officer (CCMO) von heycar Deutschland. Die Wahl des richtigen Verkehrsmittels bekomme in dieser Zeit noch höhere Relevanz. Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen über die Sommerferien stetig gestiegen sind, sei das keineswegs verwunderlich.



Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens kommt deshalb das eigene Gefährt stärker zum Einsatz. Für die Familien wird das Auto zunehmend als Schutzraum angesehen - besonders auch auf dem Weg in die Schule. Das bestätigt auch die aktuelle Befragung: die Aussage 'Im Auto fühle ich mich bezüglich einer Infektion für mich und meine Familie nicht so gefährdet.' trifft für 55 Prozent der Befragten voll zu, für weitere 29 Prozent immerhin noch teilweise.



Gerade jetzt komme für viele Eltern der Kauf eines Autos in Frage, berichtet heycar. 60 Prozent aller Befragten planen in den nächsten zwölf Monaten die Anschaffung eines neuen Gefährts - und das kann sich zurzeit richtig auszahlen.



"Aktuell kann sich ein Blick in die Angebote durchaus lohnen. Viele Händler und auch Online-Plattformen wie heycar bieten ihren Kunden entsprechend attraktive Angebote an", sagt Köhn. Zusätzlich wirke sich ja die Senkung der Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis aus.

