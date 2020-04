Corona-Virus: So reinigt man sein Auto

Durch das Coronavirus gilt es, im Alltag noch vorsichtiger zu sein, man sollte sein Leben sauberer und hygienischer gestalten. Das gilt auch für das Auto. Ford gibt einige Tipps, wie man sein Auto und sich selbst am besten schützt.



Handelsübliche Haushalts-Reinigungsmittel sind gegen das Corona-Virus wirksam. Bei der Reinigung sollte man besonders die häufig berührten Bereiche ("Kontaktflächen") beachten - wie zum Beispiel Lenkrad, Türgriffe, Schalthebel, Knöpfe, Touchscreen, Armlehnen und Sitzverstellungen. Auch die Sicherheitsgurte sollten auf der Sauberkeits-Checkliste jedes Fahrers ganz oben stehen, denn Sicherheitsgurte liegen direkt am Körper an und könnten möglicherweise sogar die Hauptlast der von Husten und Niesen ausgehenden Tröpfchen tragen.



Zur Reinigung und Desinfizierung des Fahrzeuginnenraums sollte man keine Produkte verwenden, die Bleichmittel oder Wasserstoff-Peroxid enthalten. Außerdem sollte man Produkte auf Ammoniak-Basis meiden, die sie einige Spezialbeschichtungen in den Fahrzeug-Innenräumen angreifen könnten.



Wichtig dabei: Das Tragen von Handschuhen gilt als Schutzmaßnahme. Es gilt allerdings zu beachten, dass Handschuhe beim Berühren einer Corona-kontaminierten Oberfläche ebenfalls kontaminiert werden können. Das Berühren des eigenen Gesichts sollte also auch hier in jedem Fall vermieden werden.



Eine Fahrzeugreinigung sollte stets erfolgen, wenn eine Oberfläche kontaminiert sein könnte, etwa nach der Nutzung des Autos durch einen anderen Fahrer. Dazu ist es ratsam, ein Hände-Desinfektionsmittel im Auto zu lassen und einige Reinigungstücher oder gegebenenfalls auch Desinfektionstücher im Handschuhfach aufzubewahren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.04.2020