Corsa als Toy Car

Ein neuer Corsa der sechsten Generation für 3,50 Euro? Ja, den gibt's. Allerdings aus purem Plastik und im Maßstab 1:55.



Das Toy Car in weiß, power orange, chilirot und voltaic blau steht schon jetzt beim Händler und im Opel-Shop. Der Corsa im Maßstab 1:1 folgt am 16. November 2019. Er wird zum Start mit Verbrennern zwischen 75 und 130 PS angeboten. Die Elektrovariante Corsa-e rollt etwas später an den Start.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 12.11.2019