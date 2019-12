Corsa "Edition 1909": Ein Opel für Fußball-Fans

Opel und Borussia Dortmund sind ein eingespieltes Team. Den Autobauer aus Rüsselsheim und den renommierten Fußball-Bundesligisten aus dem Revier verbindet seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft. Und der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp hält der Blitz-Marke sogar bis heute die Treue.



Kurz vor Weihnachten gibt Opel eine ganz besondere Liebeserklärung ab. Denn der brandneue Corsa startet jetzt auch als "Edition 1909" durch. Was hat es mit der Jahreszahl 1909 auf sich? Ganz einfach: In diesem Jahr wurde Borussia Dortmund gegründet. 2019 gab es damit also eine rauschende Doppel-Feier: "120 Jahre Automobilbau" für alle Opelaner und "110 Jahre Fußball" für die BVB-Fans. Da passt das neue Sondermodell vom Timing her natürlich perfekt.



"Opel und der BVB - das passt. Wir sind seit vielen Jahren eng miteinander verbunden und haben für alle Fans und Kunden schon viele gemeinsame Events organisiert", sagt Opel Deutschland-Marketingchefin Christina Herzog. Die Sondermodelle der Edition 1909 seien Ausdruck der Zusammenarbeit. "Jetzt können die Borussia-Fans in ihrem nagelneuen Corsa vorfahren und so ihre ganz besondere Liebe zum BVB auf der Straße zeigen", so Christina Herzog.



Das Sondermodell ist in Diamant-Schwarz-Metallic lackiert und kommt auf 16-Zoll-Leichtmetallrädern in Schwarz daher. Extra für die Fans gibt es den Kennzeichenhalter "Borussen unterwegs" sowie BVB-Aufkleber. Und der Innenraum? Das Portfolio reicht von der Klimaanlage, Lenkrad- und Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer über Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung bis hin zu Spurhalte-Assistent, Müdigkeitserkennung und Parkpilot.



Für beste Vernetzung ist das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Multimedia Radio an Bord. Besonderer Blickfang auf der Armaturentafel: Bei jedem Corsa "Edition 1909" findet sich hier die Original-Unterschrift eines BVB-Profis. Damit wird dieser Corsa zu einem echten Kult-Kleinwagen - nicht nur für Fußball-Fans.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.12.2019