Crashtests: Gute Noten für Puma und Golf

Die Sicherheits-Ingenieure von Euro NCAP haben zum Jahresabschluss 2019 zehn weitere Fahrzeuge gegen die Wand gefahren. Mit guten bis durchwachsenen Ergebnissen: Fünf Sterne gingen an den Ford Puma, an MG ZS EV und MG HS aus China, an den Nissan Juke, den VW Golf 8 und den Audi Q8. Drei Sterne konnten der aus China stammende Aiways U5, der VW Up und seine baugleichen Geschwister Seat Mii und Skoda Citigo einfahren.



Dem Golf attestieren die Tester eine "hervorragende Crashfestigkeit" und reichlich serienmäßige Assistenzsysteme. Außerdem ist er der erste Volkswagen, der die V2X-Konnektivität (Fahrzeug zu Fahrzeug, Fahrzeug zu Infrastruktur) nutzt, um Gefahrenwarnungen im Voraus zu ermöglichen, "eine wichtige neue Technologie, die bald in das Rating von Euro NCAP aufgenommen wird", heißt es bei der Prüf-Organisation.



Der neue Ford Puma ist bereits das fünfte Ford-Modell, das dieses Jahr die höchste 5-Sterne-Sicherheitsbewertung erhalten hat. Er erreichte 94 Prozent für den Insassenschutz von Erwachsenen, 84 Prozent für den Schutz von Kindern, 77 Prozent für den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer sowie 74 Prozent für die Sicherheitsfunktionen. Euro NCAP lobt nach den Crashs ausdrücklich die Puma-Assistenzsysteme wie den Pre-Collision-Assist, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennung und den Fahrspur-Piloten. Die Höchstbewertung von 16 Punkten erzielte der Puma bei Seitenaufpralltests beziehungsweise, zwölf Punkte gab es für die Installation des Kinderrückhaltesystems.

