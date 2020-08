Crossover ist erwachsen geworden

Um sich aus dem breiten Markt der kompakten SUV hervorzuheben, muss man etwas Besonderes sein. Und der Nissan Juke ist etwas Besonderes.

Als der Juke vor zehn Jahren mit seinem extravaganten Design auf den Markt kam, stieß sein Blechkleid auf ein geteiltes Echo.

Seit Ende 2019, eine Million verkaufte Exemplare später, ist die neue Generation des Crossovers auf dem Markt – immer noch außergewöhnlich, aber an das Außergewöhnliche haben sich die Betrachter mittlerweile gewöhnt. Daran, dass ein Kompakt-SUV nicht praktisch sein muss, sondern wie ein Coupé mit Schrägheck aussehen darf, mit markanter Seitenlinie und bulliger Front, mit selbstbewussten Seitenschwellern und hochgezogenem Heck. Auch wenn er nach kraftvollem Geländegänger aussieht ist der Juke natürlich ein Stadtauto, mit technischer Vollausstattung und einem beeindruckenden Dreizylinder-Benziner.

Trotz seines unkonventionellen Designs ist der neue Juke ein Auto mit viel Platz im Inneren: Er ist um 7,5 Zentimeter in der Länge, 3,5 Zentimeter in der Breite und 1,5 Zentimeter in der Höhe gegenüber dem Vorgänger gewachsen. Und: Der Radstand hat sich um elf Zentimeter verlängert. Viel Platz also für die Passagiere.

Am deutlichsten sind die Veränderungen an der Frontpartie festzustellen: die Frontscheinwerfer sind nach wie vor rund, haben aber nun ein LED-Motiv in Y-Form, der Kühlergrill wird V-förmig umrahmt. Die weit ausgestellten Radhäusern werden in der getestet-n N-Connecta-Version von schwarzen Kunststoff-Linien umrandet, hinten stehen die Rückleuchten in Bumerangform prominent hervor.

Im Inneren hat der Juke nicht nur an Größe, sondern auch an angenehmen Materialien zugelegt. Über das Design mag man auch hier streiten – dem FN-Tester ist das Armaturenbrett insgesamt etwas zu knubbelig ausgefallen. Aber wie beim Bruder aus dem Hause Renault, dem Captur – beide SUVs basieren auf der CMF-B-Plattform des Konzerns – sind die Funktionen von Beleuchtung über Tempomat bis zur Klimaautomatik selbsterklärend. Der Blick in die beiden dicken Betriebsanleitungen erübrigt sich also, wenn man nicht nach ganz Speziellem forscht. Design ist schön – bewähren muss sich ein Auto allerdings auf der Straße. Und da hat der Nissan Juke ausgesprochen gute Karten. Unter dem extravaganten Blech tut ein Dreizylinder-Turbobenziner mit 117 PS seinen Dienst.

Downsizing heißt aber in diesem Fall nicht fahrerische Langeweile: Der Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von 180 Newtonmetern (zwischen 1750 und 4000 Umdrehungen) und ist damit ein richtig spritziges Aggregat, das beim Überholen keine Wünsche offen lässt. Im Test brachte ein manuelles Sechsgang-Getriebe die Kraft des Motors auf die Straße – möglich wäre auch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, mit dem der Tester allerdings im Captur wegen eines ausgeprägten Turbolochs weniger gute Erfahrungen gemacht hat. Manuell ist dagegen okay.

Es gab aber noch etwas Erfreuliches im Zusammenhang mit dem Motor: Er verbraucht laut Hersteller 5,9 Liter Super auf 100 Kilometer (das entspricht 135 Gramm CO2 pro Kilometer, beides nach WLTP-Messung) – und genau so viel brauchte der Tester auch bei seinen Fahrten, die er meist im Eco-Modus durchführte (möglich wären auch Standard und Sport): Das ist ihm schon lange nicht mehr untergekommen, dass Verbrauch nach Hersteller-Angabe und Testverbrauch nicht um mindestens einen Liter auseinander lagen.

Man muss sich für solche Werte zwar ein bisschen zügeln, aber nicht so, dass das Autofahren keinen Spaß mehr macht. Auf der Straße liegt der Juke ohne Fehl und Tadel, mit gesunder Härte, aber auch genügend Komfort.

Für die Fahrt haben die Nissan-Ingenieure ein umfangreiches Sicherheitsnetz geknüpft, vom Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung, dem intelligenten Geschwindigkeitsassistenten mit Verkehrszeichenerkennung bis zum Spurhalte-, Querverkehrs- und Totwinkelassistenten.

Die ProPilot-Technologie von Leaf und Qashqai kommt auch im Juke zum Einsatz. Das System hält das Fahrzeug automatisch in der Spur und wahrt einen gleichbleibenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Eigentlich könnte man die Hände entspannt vom Lenkrad nehmen: Aber genau das darf man natürlich nicht.

An Bord ist auch die neueste Generation des Infotainment-Systems von Nissan, mit Smartphone-Integration, App zur Fahrzeugsteuerung und drahtlosem W-Lan-Netz.

Mit dem Juke führt Nissan eine neue Ausstattungsstruktur ein: Zu den bisherigen Varianten Visa, Acenta und N-Connecta kommen die Top-Ausstattungen Tekna und N-Design hinzu.

Von der entsprechenden Variante hängt auch der Preis ab: Der startet bei unter 19 000 Euro (Visia) und geht hoch bis 26 212 Euro (N-Design) bzw. knapp 28 000 Euro für die N-Design-Variante mit Automatikgetriebe. Die unter 23 000 Euro für den getesteten N-Connecta mit einer umfangreichen technischen Ausstattung machen den Juke zu einer wirklichen Alternative im Segment. Vorausgesetzt, man liebt das Besondere beim Design.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020