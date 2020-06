Cupra e-Racer: Bereit zu siegen

Das Ziel ist klar: Mit dem neuen Cupra e-Racer will die Seat-Tochter die Rennstrecken dieser Welt erobern. Und zwar beim bevorstehenden Mehrmarkenwettbewerb Pure ETCR. Die Voraussetzungen sind gut, denn der rasante Spanier steckt voller Hightech und reichlich Energie.



"Das Chassis auf Basis des erst kürzlich vorgestellten Cupra Leon ist von Grund auf neu und nicht nur um 50 Millimeter länger, sondern noch einmal deutlich stärker auf Effizienz getrimmt. Die Bodengruppe und die meisten beweglichen Teile der Karosserie sind streng standardisiert", so Xavi Serra, Leiter der Technischen Entwicklung bei Cupra Racing. Stoßstangen, Türschweller, Radkästen und Spoiler wurden neu designt. Zudem wurden neue Aerodynamikbauteile wie zum Beispiel ein Frontsplitter installiert.



Unterm Blech hat sich ebenso viel getan. Die Kapazität der 500 Kilo schweren Batterien wurde erhöht, dank einer neuen Interieuraufteilung und einer besseren Kühlung konnte die Ladezeit der Batterie optimiert werden. Die Elektronik wurde überarbeitet und neu programmiert.



Seine vier Elektromotoren beschleunigten der Cupra e-Racer in nur 3,2 Sekunden auf 100 km/h. 270 km/h gibt Cupra Racing als Höchstgeschwindigkeit an, die maximale Leistung liegt bei 500 kW/680 PS.

