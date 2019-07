Cupra zeigt automobile Zukunfts-Vision

Jeder Autobauer, der etwas auf sich hält, hat Visionen für die automobile Zukunft. So auch die Seat-Tochter Cupra. Sie wird während der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2019 in Frankfurt am Main ihre Vision präsentieren: Das Konzeptfahrzeug erfüllt angeblich nicht weniger als alle Anforderungen an ein Automobil von morgen. So wird es zumindest angekündigt.



Mit dem Concept Car will Cupra die Silhouette des viertürigen Coupés mit einem SUV verbinden. Und: Mit diesem Konzept präsentiert Cupra gleichzeitig sein erstes rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit Straßenzulassung.

