Dacia feiert Jubiläum - mit zwei Sondermodellen

Am Anfang war das Interesse potentieller Käufer deutlich größer als das verfügbare Auto-Kontingent. Im Jahr 2020 ist die Marke Dacia 15 Jahre in Deutschland aktiv - mit großem Erfolg: Rund 677.800 Fahrzeuge haben bisher Käufer gefunden. Und in der ersten elf Monaten 2019 konnten die Verkäufe um 8,7 Prozent gesteigert werden. Der aktuelle Marktanteil: 2,09 Prozent.



Für Uwe Hochgeschurtz ist Dacia deshalb auch "eine großartige Erfolgsgeschichte. Mit einer breit aufgestellten Modellpalette und dem jeweils günstigsten Modell seiner Klasse macht Dacia weiter Tempo", verspricht der Vorstandsvorsitzende der Renault Deutschland AG. Das Jubiläumsjahr feiert die Marke zum Jahresauftakt mit den Sondermodellen "Anniversary" für Duster und Sandero Stepway, die am 11. Januar 2020 zu den Händlern kommen.



Los ging es mit der Stufenhecklimousine Logan, die eigentlich vor allem für Schwellenländer und nicht für die großen westeuropäischen Märkte vorgesehen war. Der Kleinwagen Sandero kam 2008 dazu, 2010 debütierte mit dem Duster das erste SUV-Modell der Marke und ein andauernder Erfolg. Mit dem Lodgy wurde 2012 auch das Segment der Kompaktvans ins Visier genommen. Kurz darauf debütierten der Hochdachkombi Dokker und die Nutzfahrzeugvariante Dokker Express.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 19.12.2019