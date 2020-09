Dacia poliert sein Erfolgstrio auf

Dacia legt ein Erfolgstrio neu auf: Von den Modellen Sandero, Sandero Stepway und Logan werden neue Generationen auf den Markt kommen. Mit markantem Design und einer neuen, eigenständigen Lichtsignatur will das Trio den Erfolg seiner Vorgänger fortsetzen. Der Sandero ist laut Dacia seit 2017 Europas meistgekauftes Fahrzeug im Segment Privatkunden.



Mit den drei Modellneuheiten führt Dacia seine neue Lichtsignatur ein. Der horizontale Lichtbalken teilt sich bei der dritten Generation nach außen hin in die typische Y-Form, die den Kompaktmodellen optisch mehr Breite verleiht. Weitere Informationen zu den neuen Modellen veröffentlicht Dacia am 29. September 2020.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.09.2020