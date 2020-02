Daimler: Ladestation für Brummis und Vans

Die Lade-Infrastruktur wächst - Station für Station. Jetzt hat Daimler in Untertürkheim einen Ladepark für Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb installiert. Die Ladesäulen werden für Stromer von Daimler Trucks und Mercedes-Benz Vans genutzt.



Insgesamt liegt die Leistung der neuen Anlage bei einem Megawatt, sie ist auf zwei Gleichstrom-Schnelllader mit je 300 kW für Lkw und drei Säulen mit je 150 kW für Vans aufgeteilt. Nach dem Anstecken wird der Ladevorgang an einem Display gestartet, nachdem die Säule das jeweilige Fahrzeug per Chip identifiziert hat.

