Daimler startet mit neuer Unternehmensstruktur

Für Daimler ist der 1. November 2019 ein besonderes Datum. An diesem Tag ist der Konzern mit einer neuen Unternehmensstruktur gestartet: Das Geschäft mit Pkw, Vans sowie Lkw und Bussen ist in Tochtergesellschaften ausgegliedert worden.



In der Daimler Truck AG werden alle Aktivitäten von Daimler Trucks & Buses gebündelt, mit sieben Fahrzeug-Marken einer der größten Nutzfahrzeug-Hersteller weltweit. Zur neuen Eigenständigkeit gehört dann auch eine eigene Website: http://www.daimler-truck.com. Dort ist alles zu strategischen Themen und wichtigen Neuheiten der Daimler Truck AG zu finden.



Weiterführende Informationen gibt es in verschiedenen Themen-Hubs, die zum Beispiel den wichtigen Zukunftstechnologien automatisiertes, emissionsfreies und vernetztes Fahren gewidmet sind. Auch zentrale Unternehmenskennzahlen sind dort schnell und übersichtlich zu finden. Der Frage, was die Daimler Truck AG als Unternehmen antreibt, ist ebenfalls ein eigener Bereich gewidmet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 01.11.2019