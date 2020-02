Daimler: Viel Gutes im Gepäck zum Laureus-Geburtstag

Nelson Mandela sorgte für die Inspiration. Der 2013 verstorbene Friedensnobelpreisträger und frühere Präsident Südafrikas war der erste Laureus-Schirmherr. Bei den Laureus World Sports Awards 2000 sagte er: "Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war."



20 Jahre sind seitdem vergangen, und Mandelas Worte sind bis heute Leitmotiv von Laureus und seiner Initiative Laureus Sport for Good. In diesem Jahr feiert die Organisation Geburtstag, nachdem Anfang 2000 Daimler gemeinsam mit Richemont die Laureus Sport for Good Stiftung gegründet hat. Benachteiligten Kindern und Jugendlichen weltweit soll durch die verbindende Kraft des Sports ein besseres Leben ermöglicht werden. Getreu dem übergeordneten Laureus-Motto "Sport Unites Us".



Mit Erfolg: Rund um den Globus fördert LSfG aktuell rund 200 Sportprojekte in 40 Ländern. Heißt: Millionen benachteiligter Kinder und Jugendlicher wurden seit 2000 Stärke, Mut und Selbstvertrauen vermittelt. Bei der Auswahl der Förderprojekte orientiert sich LSfG an ausgewählten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN). Die Themen Gesundheit, Ausbildung, Frauen und Mädchen, Inklusion, Frieden und Arbeitsfähigkeit stehen im Fokus.



In den vergangenen zwei Jahrzehnten kam einiges zusammen, es wurden insgesamt 150 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. Knapp sechs Millionen Kinder und Jugendliche rund um den Globus wurden dadurch erreicht. Das ist aber nicht alles, denn daneben gibt es auch nicht-finanzielle Unterstützung im Bereich PR, Networking und Beratung. Außerdem unterstützen immer mehr lokale Mercedes-Niederlassungen LSfG-Projekte vor Ort, um die Reichweite der Initiative weiter zu steigern.



Zum runden Geburtstag hat Mercedes-Benz viel Gutes im Gepäck: So gibt die Marke mit dem Stern dem Projekt move&do eine Bühne. move&do unterstützt Schulen in Stuttgart und Mannheim mit erlebnispädagogischen Angeboten. Ziel ist es, schwächeren Schülern Mut und Selbstvertrauen zu vermitteln, Toleranz und gegenseitigen Respekt in den Klassen zu fördern und so die Klassengemeinschaften zu stärken.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.02.2020