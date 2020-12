Daniel Brühl: Filmstar dreht Cupra-Spot

Cupra dreht einen Werbespot für den Leon mit Plug-in-Hybrid. Hauptdarsteller ist Film-Star Daniel Brühl. Seine Herkunft passt zur spanischen Volkswagen-Tochter. Denn der deutsche Hollywood-Schauspieler hat spanische Wurzeln, vereint also auch die Gene zweier Länder.



Mit dem englischsprachigen Slogan "There is a time when you drive for others, and a time when you drive for yourself" spielt die Launch-Kampagne für den Cupra Leon e-Hybrid auf die Nachteile des urbanen Lebens an, wie beispielsweise ständiges im Stau-Stehen und Stress hinter dem Lenkrad. Daniel Brühl ist am Steuer des neuen Modells zu sehen, dessen Plug-in-Hybrid-Antrieb nicht nur sportliches Fahrvergnügen garantieren, sondern auch die Umweltbelastung reduzieren soll.

