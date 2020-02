Das ärgert Autofahrer im Straßenverkehr am meisten

Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Autofahrer gegen Fußgänger und am Ende irgendwie jeder gegen jeden: Im Straßenverkehr gibt es oft Ärger. Das Portal wirkaufendeinauto.de hat bei 1.150 deutschen Autofahrern nachgefragt: Was ärgert im Straßenverkehr am meisten?



Ganz einfach: andere Autofahrer. Rund 37 Prozent wettern über andere Pkw-Fahrer, dabei sind junge Fahrerinnen bis 29 Jahre besonders häufig empört (47 Prozent). 29 Prozent der befragten Autofahrer geben an, dass Fahrradfahrer besonders häufig negativ auffallen. Auf Platz drei der nervigsten Verkehrsteilnehmer liegen Lkw-Fahrer (12 Prozent).



Allgemein wünschen sich 64 Prozent der Befragten mehr Rücksicht. Und in bestimmten Fällen wie bei der Bildung einer Rettungsgasse oder Gaffern auch höhere Strafen: Insgesamt sprechen sich rund 41 Prozent der Befragten für eine Anpassung des Bußgeldkataloges aus und weisen besonders bei diesen Verhaltensweisen auf eine verschärfte Ahndung hin. Auch sollte die Benutzung des Handys am Steuer laut 17 Prozent der Befragten härter bestraft werden.

