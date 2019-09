Das Auto-Durchschnittsalter steigt

Die Autos auf Deutschlands Straßen werden immer älter - man könnte auch sagen: Sie halten immer länger. Aktuell liegt das Durchschnittsalter der über das Vergleichsportal Check24 versicherten Fahrzeuge bei 9,7 Jahren - das ist ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2009.



Am ältesten sind die Pkw laut der Statistik mit 11,0 Jahren in Gelsenkirchen. Duisburg und Hagen folgen mit je 10,7 Jahren. Die jüngste Fahrzeugflotte ist in Stuttgart (8,6 Jahre) und München (8,7 Jahre) unterwegs.



Im Vergleich der deutschen Bundesländer sind die Autos aus Bremen mit durchschnittlich 10,3 Jahren die Methusalems, am frischesten sind sie mit jeweils 9,0 Jahren in Bayern und Thüringen.

