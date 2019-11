Das Cupra-Markenzeichen heißt Sportlichkeit

Eigentlich sollten Sport Utility Vehicle nur ausreichend groß sein, um Sport-Utensilien zu transportieren. Dass sie selbst auch sehr sportlich sein können, belegt der Cupra Ateca.

Wer Cupra hört, denkt automatisch an Seat, doch die spanische VW-Tochter will das anders haben. Cupra wird als eigene Marke etabliert, die ein rein sportliches Profil hat. Erstes Modell des Neulings unter dem Konzern-Dach ist der Ateca – eine umfassend geschärfte Version des gleichnamigen Seat-SUV.

Warum Cupra? Der Name ist eine Verkürzung des Begriffs Cup Racer. So nannte man seine in der Rennsportabteilung geborenen Modell-Varianten. Die laufen künftig mit neuem Logo und dem neuen Namen vom Band. Immerhin muss Seat selbst jetzt nicht mehr zwanghaft das Sportfähnchen für den VW-Konzern hissen.

Natürlich kann der erste Cupra nicht verbergen, wo seine Basis herkommt. Dafür gibt es ohnehin keinen Grund. Schließlich ist der Ateca ein gelungenes Sport Utility Vehicle, das nicht nur optisch anspricht, sondern vor allem mit seinen praktischen Vorzügen glänzt. In dem kompakten Spanier steckt ausreichend Platz für fünf Erwachsene, die sich beim Packen ihres Urlaubsgepäcks keine großen Beschränkungen auferlegen müssen, denn 485 Liter Volumen sollten doch reichen.

Die Innenraum-Architektur kann mit den fein gezogenen Außenlinien problemlos mithalten. Vor allem aber freut man sich darüber, dass VW seine Tochter-Marken längst aus dem Zwang entlassen hat, beim Fortschritt und der Materialanmutung schön auf Abstand zu den Volkswagen-Modellen zu bleiben. Was dort Stand der Technik und der Qualität ist, hat auch der Cupra im Angebot – leider nicht immer ohne Aufpreis. Hier nähert man sich eben auch an.

Beim Preis hält der Cupra Abstand zur Basis. Wobei es unter den Seat-Brüdern des VW Tiguan (von ihm stammt die Basis) eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Ein ähnlich ausgestatteter Seat Ateca mit 190-PS-Benziner und Allrad ist rund 8000 Euro teurer als die Cupra-Version.

Ob sich der Aufpreis lohnt, ist eine individuelle Entscheidung, wenn die nicht schon der eigene Etat vorwegnimmt. Für sportlich orientierte Fahrernaturen lohnt sich die Zusatzinvestition.

Die wichtigste Aufwertung steckt natürlich unter der Haube. Dort wurde der Vierzylinder-Turbo des VW GTI platziert, nachdem man ihm noch ein Leistungsplus und vor allem mehr Kraft spendiert hat. Im Cupra kommt das zwei Liter große Triebwerk auf stolze 300 PS. Noch beeindruckender sind die 400 Nm Drehmoment, denn die sorgen in erster Linie für den Schub, mit dem der Ateca aus den Startlöchern sprintet.

Der flinke Spanier ist schon nach 5,2 Sekunden auf Tempo 100 und würde es am Ende auf 247 km/h schaffen. Weniger theoretisch ist der Verbrauchswert, den die Normmessung ergeben hat, denn die 7,4 Liter sind gar nicht so weit weg vom Testwert: 9,2 Liter.

Die PS alleine machen den Cupra nicht aus. Dazu muss die Kraft in kontrolliertem Vortrieb münden – unter unterschiedlichen Bedingungen. Das Fahrwerk verfügt über MacPherson-Federbeine vorne und eine Multilenker-Hinterachse hinten; also über eher klassenübliche Technik.

Extrem sportlich wird die Mischung durch die Feinabstimmung. Straff ausgelegte Federn, Dämpfer und Stabilisatoren sorgen für optimale Bedingungen bei flotter Fahrt, ohne den Insassen den Komfort über Gebühr einzuschränken.

Was den Kick in der Kurve ausmacht, ist das adaptive Fahrwerk DCC (Dynamic Chassis Control). Es lässt sich in drei Stufen von komfortabel bis sehr sportlich einstellen.

Traktion ist trotz des hohen Drehmoments kein Thema, weil die flinkste Ateca-Version Allradantrieb hat. Die elektronische Antriebssteuerung analysiert in Echtzeit Straßenbedingungen, Lenkradposition sowie Fahrstil, um die Antriebskraft optimal zu verteilen. Das Ergebnis ist ein Potenzial, das die Ansprüche an einen Cupra erfüllt.

